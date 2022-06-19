«Буллс» дали понять другим клубам, что Зак Лавин останется

Руководители «Чикаго» дали понять другим клубам лиги, которые проявляли интерес к , что защитник останется в «Буллс», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Ранее инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер также сообщил, что Лавин намерен подписать новый контракт с «Чикаго» сразу после открытия рынка свободных агентов 30 июня.

27-летний Лавин претендует на 5-летний контракт на сумму 210,5 миллиона долларов.

Ранее ходили слухи об интересе к баскетболисту со стороны «Лейкерс», «Атланты» «Портленда», «Далласа» и «Сан-Антонио».

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?