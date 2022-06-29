«Олимпиакос» хочет подписать Джоэла Боломбоя

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Греческий «Олимпиакос» проявляет интерес к форварду ЦСКА Джоэлу Боломбою (28 лет, 204 см), пишет Eurohoops.

Боломбой имеет действующий контракт с московским клубом. Однако ранее баскетболист в резкой форме заявил, что не намерен возвращаться в Россию.

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов отметил, что Боломбой не сможет играть в Европе, пока не заплатит компенсацию ЦСКА за нарушение контракта.

Еще одной опцией, которую рассматривает «Олимпиакос», является форвард «Милана» Бен Бентил (27 лет, 206 см).

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