«Олимпиакос» хочет подписать Джоэла Боломбоя

Греческий проявляет интерес к форварду ЦСКА Джоэлу Боломбою (28 лет, 204 см), пишет Eurohoops.

Боломбой имеет действующий контракт с московским клубом. Однако ранее баскетболист в резкой форме заявил, что не намерен возвращаться в Россию.

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов отметил, что Боломбой не сможет играть в Европе, пока не заплатит компенсацию ЦСКА за нарушение контракта.

Еще одной опцией, которую рассматривает «Олимпиакос», является форвард Бен Бентил (27 лет, 206 см).

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