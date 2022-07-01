«Сиксерс» и Харден начнут обсуждение нового контракта в ближайшие выходные

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«Сиксерс» и свободный агент Джеймс Харден в ближайшие выходные проведут встречу, во время которой обсудят продление контракта.

Харден стал игроком «Филадельфии» перед дедлайном в результате обмена с «Бруклином». В конце июня он отказался от опции игрока на 47,3 миллиона долларов за сезон-22/23.

Решение Хардена позволило «76-м» договориться о подписании Пи Джей Такера, Дэньюэла Хауза и Тревелина Куина.

В 21 матче за «Сиксерс» защитник набирал в среднем 21,0 очка, 10,5 передачи, 7,0 подбора и 1,3 перехвата.

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