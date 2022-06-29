«Майами» готов предложить Пи Джей Такеру полностью гарантированный контракт на три года

готов предложить форварду полностью гарантированный контракт на максимально допустимые три года, сообщает The South Florida Sun Sentinel.

Предложение «Хит» основано на исключении в размере 8,4 миллиона долларов, следовательно общая сумма контракта составит 27 миллионов. Скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы подписать форварда на рынке свободных агентов, отмечает издание.

Главным претендентом на Такера считается . Форвард также входит в сферу интересов «Бруклина» и «Чикаго».

В прошедшем сезоне Пи Джей провел 71 матч за «Майами» и набирал в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги. Он помог «Хит» дойти до финала Восточной конференции, в котором они уступили «Бостону» в семи матчах.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы