Игроки «Майами» уговаривают Пи Джей Такера остаться

Игроки не хотят отпускать и уговаривают 37-летнего форварда остаться в команде, сообщает The Miami Herald.

Такер отказался от опции продления контракта с «Хит» на сезон-2022/23 и стал неограниченно свободным агентом. Интерес к чемпиону НБА 2021 года проявляют несколько команд лиги, но фаворитом считается из-за знакомства Такера с и генеральным менеджером клуба .

В прошедшем сезоне Пи Джей провел 71 матч за «Майами» и набирал в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги. Он помог «Хит» дойти до финала Восточной конференции, в котором они уступили «Бостону» в семи матчах.

Сообщалось, что «Майами» готов предложить Такеру полностью гарантированный трехлетний контракт на 27 миллионов долларов.

Что команды НБА будут делать этим летом: за сколько подпишут Хардена? «Санс» расстаются с Эйтоном? На что рассчитывают «Лейкерс»?