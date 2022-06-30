«Атланта», «Миннесота», «Бруклин», «Чикаго» и «Филадельфия» будут бороться за Пи Джей Такера

Ожидается, что несколько команд лиги, в том числе «Атланта», , , и , будут бороться за свободного агента Пи Джей Такера (37 лет, 196 см), сообщает инсайдер The Athletic Алекс Шиффер.

Ожидается, что все команды будут предлагать Такеру полное исключение среднего уровня (TPMLE). Согласно источникам, Такер вряд ли останется в «Майами».

Такер отказался от опции продления контракта с «Хит» на сезон-2022/23 и стал неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне Пи Джей провел 71 матч за и набирал в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги. Он помог «Хит» дойти до финала Восточной конференции, в котором они уступили «Бостону» в семи матчах.

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