Майлз Бриджес стал ограниченно свободным агентом

выставил квалификационное предложение форварду на 7,9 миллиона долларов за сезон-2022/23.

Таким образом, игрок станет ограниченно свободными агентом, а клуб сможет повторить любое предложение на рынке.

Бриджес претендует на подписание максимального контракта. В прошлом сезоне он набирал в среднем 20,0 очка, 6,9 подбора и 3,8 передачи за матч.

Ранее президент по баскетбольным операциям «Хорнетс» заявил, что команда планирует сохранить игрока.

Также «Шарлотт» сделал квалификационное предложение на 2,2 миллиона долларов форварду (26 лет, 196 см).

Его показатели в минувшем регулярном чемпионате составили 7,6 очка, 4 подбора, 2,5 передачи и 1,3 перехвата.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?