Митч Капчак: «Хотим сохранить Майлза Бриджеса»

Президент по баскетбольным операциям «Шарлотт» Митч Капчак прокомментировал контрактную ситуацию форварда Майлза Бриджеса.
«Наша организация любит Майлза. Мы собираемся сохранить его. Он очень важен для команды и будет становиться только лучше», – сказал Капчак.
Ранее сообщалось, что «Хорнетс» не готовы подписать с Бриджесом максимальное соглашение, поэтому он предпочитает стать ограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне НБА форвард набирал в среднем 20,0 очка, 6,9 подбора и 3,8 передачи за матч.
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