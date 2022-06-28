Митч Капчак: «Хотим сохранить Майлза Бриджеса»

Президент по баскетбольным операциям прокомментировал контрактную ситуацию форварда .

«Наша организация любит Майлза. Мы собираемся сохранить его. Он очень важен для команды и будет становиться только лучше», – сказал Капчак.

Ранее сообщалось, что «Хорнетс» не готовы подписать с Бриджесом максимальное соглашение, поэтому он предпочитает стать ограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне НБА форвард набирал в среднем 20,0 очка, 6,9 подбора и 3,8 передачи за матч.

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