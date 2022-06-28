Митч Капчак: «Хотим сохранить Майлза Бриджеса»

Теги Шарлотт НБА Митч Капчак Майлз Бриджес Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Шарлотт» Митч Капчак прокомментировал контрактную ситуацию форварда Майлза Бриджеса.

«Наша организация любит Майлза. Мы собираемся сохранить его. Он очень важен для команды и будет становиться только лучше», – сказал Капчак.

Ранее сообщалось, что «Хорнетс» не готовы подписать с Бриджесом максимальное соглашение, поэтому он предпочитает стать ограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне НБА форвард набирал в среднем 20,0 очка, 6,9 подбора и 3,8 передачи за матч.

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