Джейлен Брансон станет 4-м игроком в истории, который подпишет с «Никс» контракт на 100 миллионов

Свободный агент (25 лет, 185 см) заключит с 4-летний контракт на сумму около 110 миллионов долларов.

Брансон станет четвертым игроком в истории нью-йоркского клуба, который подпишет контракт на 100 миллионов. Ранее это делали , и .

Брансон также станет первым игроком в истории НБА, который заключит с новой командой сделку на 100 миллионов, несмотря на то, что никогда не участвовал в Матче звезд.

Предыдущие четыре сезона Джейлен провел за «Даллас». В минувшем розыгрыше его показатели составили 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

«Миннесота» и Колесо Сансары: «волки» становятся сильнее

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн