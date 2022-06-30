Реджи Буллок: «Джейлен Брансон заслужил все, что получит в ближайшее время»

Защитник «Мэверикс» высказал свое мнение о разыгрывающем команды Джейлене Брансоне, который этим летом выходит на рынок свободных агентов.

заслужил все, что получит в ближайшее время. Он действительно полностью отдает себя работе и игре в защите 💰 За пределами площадки он еще лучше 💯», – написал Буллок.

Брансон станет неограниченно свободным агентом и в данный момент склоняется к подписанию 4-летнего контракта с «Никс» на сумму 110 миллионов долларов.

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