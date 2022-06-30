«Майами» не будет встречаться с Джейленом Брансоном

не будет сегодня встречаться со свободным агентом , сообщает инсайдер Тим Рейнольдс со ссылкой на источник из лиги. У «Хит» не было запланировано такой встречи.

Брансон находится в , где сразу после открытия рынка свободных агентов встретится с представителями «Далласа». В делегацию «Маверикс» войдут владелец клуба Марк Кьюбан, генменеджер Нико Харрисон и его ассистент Майкл Финли, а также главный тренер команды Джейсон Кидд.

Брансон после четырех сезонов за стал неограниченно свободным агентом и в данный момент склоняется к подписанию 4-летнего контракта с «Никс» на сумму 110 миллиона долларов.

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