Джейлен Брансон собирается подписать контракт с «Нью-Йорком» – 110 млн за 4 года

Свободный агент (25 лет, 185 см) собирается заключить с «Нью-Йорком» четырехлетний контракт на сумму около 110 миллионов долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, у «Далласа» не было возможности сделать предложение.

Ранее сообщалось, что Брансон выбирает между «Мэверикс», за которых только что провел самый успешный сезон в карьере, и «Никс», которые назначили ассистентом главного тренера его отца, Рика Брансона.

Джейлен провел за «Даллас» четыре сезона. В минувшем сезоне его показатели составили 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

Сегодня Брансон должен был встретиться в с представителями .

Кевин Дюрэнт потребовал обмен из «Бруклина». Онлайн открытия рынка переходов НБА