Марк Кьюбан и Джейсон Кидд встретятся с Джейленом Брансоном в Нью-Йорке

Руководство запланировало встречу в с разыгрывающим , которая пройдет сразу после открытия рынка свободных агентов в четверг.

В делегацию «Маверикс» войдут владелец клуба , генменеджер Нико Харрисон и его ассистент Майкл Финли, а также главный тренер команды .

Брансон является неограниченно свободным агентом и в данный момент склоняется к подписанию 4-летнего контракта с «Никс» на сумму 110 миллиона долларов.

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