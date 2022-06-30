Марк Кьюбан и Джейсон Кидд встретятся с Джейленом Брансоном в Нью-Йорке

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Руководство «Далласа» запланировало встречу в Нью-Йорке с разыгрывающим Джейленом Брансоном, которая пройдет сразу после открытия рынка свободных агентов в четверг.

В делегацию «Маверикс» войдут владелец клуба Марк Кьюбан, генменеджер Нико Харрисон и его ассистент Майкл Финли, а также главный тренер команды Джейсон Кидд.

Брансон является неограниченно свободным агентом и в данный момент склоняется к подписанию 4-летнего контракта с «Никс» на сумму 110 миллиона долларов.

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