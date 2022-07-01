Инсайдер: «Нетс» запросят Адебайо или Букера в обмен на Дюрэнта»

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«Бруклин», скорее всего, запросит центрового «Майами» Бэма Адебайо или защитника «Финикса» Девина Букера в обмен на Кевина Дюрэнта, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Ранее стало известно, что Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду. В вишлист форварда входят «Финикс» и «Майами».

Согласно сообщению инсайдера Эдриана Воджнаровски, интерес к двукратному чемпиону НБА проявили больше половины команд лиги. Среди них «Филадельфия» и «Нью-Йорк.

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