Инсайдер: «Нетс» запросят Адебайо или Букера в обмен на Дюрэнта»

«Бруклин», скорее всего, запросит центрового или защитника в обмен на , сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Ранее стало известно, что Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду. В вишлист форварда входят «Финикс» и «Майами».

Согласно сообщению инсайдера Эдриана Воджнаровски, интерес к двукратному чемпиону НБА проявили больше половины команд лиги. Среди них «Филадельфия» и «Нью-Йорк.

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