Кит Смит: «Рынок свободных агентов будет приостановлен до тех пор, пока не определится новая команда Дюрэнта»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

По мнению инсайдера Кита Смита, рынок свободных агентов НБА «замрет» до тех пор, пока «Бруклин» не обменяет звездного форварда Кевина Дюрэнта.

«Поговорил с ребятами из НБА, они считают, что рынок свободных агентов будет приостановлен до тех пор, пока не определится новая команда Кевина Дюрэнта.

Все команды и игроки будут сидеть спокойно, пока Дюрэнта не обменяют. А потом произойдет потоп», – пишет Смит.

Ранее стало известно, что Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду. В вишлист форварда входят «Финикс» и «Майами».

Кевин Дюрэнт потребовал обмен из «Бруклина». Онлайн открытия рынка переходов НБА

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