«Бруклин» и Джавейл Макги проявляют взаимный интерес

Трехкратный чемпион НБА Джавейл Макги (34 года, 213 см) может продолжить карьеру в «Бруклине». Стороны проявляют взаимный интерес, сообщает репортер New York Post Брайан Льюис.

34-летний центровой рассчитывает подписать контракт на несколько сезонов. Интерес к трехкратному чемпиону НБА проявляют также «Милуоки» и «Даллас».

В сезоне-21/22 Джавейл выступал за , набирая 9,2 очка, 6,7 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

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