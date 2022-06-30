«Нью-Йорк» нацелен на Андре Драммонда

попытается подписать центрового (28 лет, 208 см) после открытия рынка свободных агентов, сообщает инсайдер SNY Ян Бегли.

28-летний бигмен начинал прошлый сезон в составе «Филадельфии», но перед дедлайном перешел в в рамках обмена с участием Джеймса Хардена. В 24 матчах за «Нетс» Драммонд набирал в среднем 11,8 очка и 10,3 подбора за 22 минуты на площадке.

Также «Никс» нацелены на бывшего центрового «Клипперс» Айзейю Хартенштайна.

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