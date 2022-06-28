«Хорнетс» по-прежнему не предлагают Майлзу Бриджесу максимальный контракт

по-прежнему не готов выписать форварду максимальный контракт.

О контрактной ситуации 24-летнего Бриджеса рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Как мне сказали, «Хорнетс» прямо сейчас не предлагают ему максимальный контракт. Так что он собирается выйти на рынок и изучить варианты, посмотреть, может ли получить такое соглашение в каком-то другом месте», – заявил Уиндхорст.

В прошлом сезоне НБА форвард набирал в среднем 20,0 очка, 6,9 подбора и 3,8 передачи за матч.

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