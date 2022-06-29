Инсайдер Крис Хэйнс: «Окружение Брансона считает, что ему не достичь нового уровня, играя с Дончичем»

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс объяснил, почему защитник , скорее всего, покинет «Даллас», выйдя на рынок свободных агентов этим летом.

Представители Брансона считают, что ему не выйти на более высокий уровень игры, выступая в одной команде с .

«Я разговаривал с людьми из окружения Брансона. Они считают, что он способен достичь нового уровня, но он не сможет его достичь в «Далласе», выступая рядом с игроком, который владеет мячом больше всех в лиге», — рассказал Хэйнс.

собирается предложить Брансону 4-летний контракт на 110 млн долларов.

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