Инсайдер Крис Хэйнс: «Окружение Брансона считает, что ему не достичь нового уровня, играя с Дончичем»

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс объяснил, почему защитник Джейлен Брансон, скорее всего, покинет «Даллас», выйдя на рынок свободных агентов этим летом.
Представители Брансона считают, что ему не выйти на более высокий уровень игры, выступая в одной команде с Лукой Дончичем.
«Я разговаривал с людьми из окружения Брансона. Они считают, что он способен достичь нового уровня, но он не сможет его достичь в «Далласе», выступая рядом с игроком, который владеет мячом больше всех в лиге», — рассказал Хэйнс.
«Нью-Йорк» собирается предложить Брансону 4-летний контракт на 110 млн долларов.
Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022