«Никс» могут попытаться заполучить Деджонте Мюррэя

может попытаться выменять разыгрывающего защитника у , даже если клубу удастся подписать свободного агента , сообщает инсайдер Марк Стейн.

По словам Стейна, «Никс» могут использовать для этого множество драфт-пиков, которые они накопили. Также не исключено, что клуб предпримет попытку заполучить другого игрока уровня Мюррэя.

Ранее сообщалось, что «Сперс» требуют за Мюррэя четыре практически незащищенных драфт-пика 1-го раунда или два незащищенных и три защищенных выбора в 1-м раунде.

25-летний Мюррэй в минувшем сезоне впервые стал участником Матча звезд. Его показатели составили в среднем 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за матч.

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