«Бостон» проявляет интерес к Донте Дивиченцо

проявляет интерес к атакующему защитнику Донте Дивиченцо (25 лет, 193 см) и готов использовать исключение среднего уровня на 6,4 млн долларов, сообщает The Boston Herald.

Дивиченцо завершал прошедший сезон в составе «Сакраменто», который не стал выставлять квалификационное предложение и сделал защитника неограниченно свободным агентом.

Дивиченцо стал чемпионом НБА 2021 года в составе «Милуоки», но перешел в «Кингз» перед дедлайном в феврале этого года.

Он провел за 25 матчей со средними показателями 10,3 очка, 4,4 подбора, 3,6 передачи и 1,5 перехвата при реализации 36,8% из-за дуги.

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