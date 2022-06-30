«Майами» всерьез претендует на Джея Краудера

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«Майами» является фаворитом на приобретение форварда «Финикса» Джея Краудера.

Как сообщает инсайдер Джон Гамбадоро, «Хит» могут выменять Краудера в межсезонье-2022, если потеряют Пи Джей Такера.

Журналист отмечает, что упоминавшийся ранее в качестве претендента на игрока «Бостон» вряд ли сможет осуществить подобную сделку.

Краудер заработает 10,2 миллиона долларов за следующий сезон, после чего станет неограниченно свободным агентом. 

Средние показатели 31-летнего игрока в сезоне-21/22 – 9,4 очка, 5,3 подбора, 1,9 передачи и 1,4 перехвата.

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