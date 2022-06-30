«Бостон» хочет заключить с Сэмом Хаузером долгосрочный контракт

отказался от опции в контракте легкого форварда Сэма Хаузера.

«Селтикс» при этом хотят сделать 24-летнему Хаузеру квалификационное предложение и подписать с ним долгосрочный контракт.

Хаузер стал игроком «Бостона» в феврале. Средние показатели в 26 матчах – 2,5 очка и 1,1 подбора за игру.

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