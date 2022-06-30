«Лейкерс» продлили Стэнли Джонсона и Уэньина Гэбриэла

объявили, что воспользовались опцией команды в контрактах с двумя форвардами на следующий сезон.

(26 лет, 198 см) гарантированно заработает 2,2 миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 48 матчей, набирая в среднем 6,7 очка и 3,2 подбора.

Уэньин Гэбриэл (25 лет, 206 см) сможет получить 1,9 миллиона долларов, но его контракт остается негарантированным.

Гэбриэл провел только 19 матчей в сезоне-2021/22 с показателями 6,7 очка и 4,3 подбора.

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн