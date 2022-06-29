Леброн Джеймс, Саванна Джеймс, Рич Пол и Адель посетили свадьбу Кевина Лава

Суперзвезда посетил свадьбу друга и бывшего одноклубника ( ).

На мероприятии, которое состоялось в субботу, 25 июня, присутствовали жена Леброна Саванна Джеймс, а также его агент и давний друг Рич Пол со своей подругой известной певицей Адель.

Джеймс и Лав вместе провели четыре сезона за «Кавальерс» и четыре раза выводили команду в финальную серию НБА, завоевав один чемпионский титул.

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