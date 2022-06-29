«Даллас», «Майами» и «Филадельфия» заинтересованы в обмене Кайри Ирвинга

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, в приобретении разыгрывающего путем обмена всерьез заинтересованы не только , а еще три клуба. Это , и «Филадельфия».

Ирвинг решил воспользоваться опцией продления контракта на следующий сезон стоимостью 36,9 миллиона долларов. Однако по словам инсайдера Брайана Уиндхорста, в лиге по-прежнему считают, что игрок и клуб намерены расстаться и попытаются совершить обмен осенью.

У Ирвинга есть возможность до 30 июня 2023 года продлить контракт с «Бруклином». Если этого не произойдет, следующим летом он станет свободным агентом.

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