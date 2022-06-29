«Даллас», «Майами» и «Филадельфия» заинтересованы в обмене Кайри Ирвинга

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, в приобретении разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга путем обмена всерьез заинтересованы не только «Лейкерс», а еще три клуба. Это «Даллас», «Майами» и «Филадельфия».
Ирвинг решил воспользоваться опцией продления контракта на следующий сезон стоимостью 36,9 миллиона долларов. Однако по словам инсайдера Брайана Уиндхорста, в лиге по-прежнему считают, что игрок и клуб намерены расстаться и попытаются совершить обмен осенью.
У Ирвинга есть возможность до 30 июня 2023 года продлить контракт с «Бруклином». Если этого не произойдет, следующим летом он станет свободным агентом.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство