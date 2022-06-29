«Лейкерс», «Хит», «Буллс» и «Селтикс» проявляют интерес к Блэйку Гриффину

, , и «Бостон» заинтересованы в приобретении опытного форварда Блэйка Гриффина (33 года, 206 см), который провел два предыдущих сезона за , сообщает инсайдер Heavy.com Шон Девени.

«Блэйк произвел большое впечатление на всю лигу своей игрой против , несмотря на то, что это была всего пара матчей», — отметил функционер одной из команд Восточной конференции.

В прошедшем сезоне 33-летний Гриффин набирал в среднем всего 6,4 очка и 4,1 подбора за матч. Он реализовал 42,5 процента бросков с игры и 26,2 процента из-за дуги.

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