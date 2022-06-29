«Лейкерс», «Хит», «Буллс» и «Селтикс» проявляют интерес к Блэйку Гриффину

«Лейкерс», «Майами», «Чикаго» и «Бостон» заинтересованы в приобретении опытного форварда Блэйка Гриффина (33 года, 206 см), который провел два предыдущих сезона за «Бруклин», сообщает инсайдер Heavy.com Шон Девени.
«Блэйк произвел большое впечатление на всю лигу своей игрой против «Бостона», несмотря на то, что это была всего пара матчей», — отметил функционер одной из команд Восточной конференции.
В прошедшем сезоне 33-летний Гриффин набирал в среднем всего 6,4 очка и 4,1 подбора за матч. Он реализовал 42,5 процента бросков с игры и 26,2 процента из-за дуги.
Титул «Голден Стэйта» не отменяет наследие Кевина Дюрэнта. Истинное величие сильнее обстоятельств