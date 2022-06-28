«Сперс» требуют за Деджонте Мюррея 4 пика 1-го раунда без защиты

продолжает вести переговоры об обмене разыгрывающего Деджонте Мюррея.

Издание SpursTalk пишет, что команда запрашивает четыре практически незащищенных драфт-пика 1-го раунда или два незащищенных и три защищенных выбора в 1-м раунде.

Отмечается также, что «Сперс» получили предложение в виде трех пиков 1-го раунда и желаемого молодого игрока.

Ранее сообщалось, что «Сперс» требует за Мюррея минимум три пика 1-го раунда, а также имеет предложение от «Атланты», в которое включен форвард Данило Галинари.

25-летний Мюррэй в сезоне-2021/22 стал участником Матча звезд. Средние показатели в 69 матчах составили 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за игру.

Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?