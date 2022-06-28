«Сперс» могут обменять Мюррэя в «Хоукс» на Галлинари и несколько пиков 1-го раунда

близка к тому, чтобы заполучить разыгрывающего , сообщает журналист Зак Кляйн со ссылкой на несколько источников в лиге.

Тяжелый форвард «Хоукс» не будет участвовать в сделке. «Сперс» получат итальянского форварда и несколько драфт-пиков первого раунда.

Ранее «Сперс» выставили Мюррэя на рынок обменов и рассчитывают получить в сделке как минимум три пика первого раунда. 25-летний Мюррэй в сезоне-2021/22 стал участником Матча звезд. Средние показатели в 69 матчах составили 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за игру.

Вокруг кого лучше строить команду будущего – вокруг Луки, Мобли или Тейтума? Выбираем самых перспективных игроков НБА моложе 23 лет