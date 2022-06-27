«Сан-Антонио» и «Атланта» продолжают переговоры по обмену с участием Мюррэя и Коллинза

и продолжают вести переговоры по поводу возможного крупного обмена с участием разыгрывающего («Сперс») и тяжелого форварда («Хоукс»), сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

«Сперс» выставили Мюррэя на рынок обменов и рассчитывают получить в сделке как минимум три пика первого раунда. 25-летний Мюррэй в сезоне-2021/22 стал участником Матча звезд. Средние показатели в 69 матчах составили 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за игру.

«Хоукс» твердо намерены обменять Коллинза этим летом. В сезоне-2021/22 24-летний форвард провел 54 матча, набирая в среднем 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.

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