«Портленд» планирует сохранить Юсуфа Нуркича

Ожидается, что подпишет новый контракт с центровым , который этим летом станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

В прошедшем сезоне боснийский бигмен провел 56 матчей, набирая в среднем 15,0 очка, 11,1 подбора и 2,8 передачи.

Также сообщается, что «Блэйзерс» ведут активные переговоры по поводу обмена 7-го пика на предстоящем драфте. Одной из целей клуба называют форварда «Торонто» .

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