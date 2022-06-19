«Портленд» планирует сохранить Юсуфа Нуркича

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Ожидается, что «Портленд» подпишет новый контракт с центровым Юсуфом Нуркичем, который этим летом станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

В прошедшем сезоне боснийский бигмен провел 56 матчей, набирая в среднем 15,0 очка, 11,1 подбора и 2,8 передачи.

Также сообщается, что «Блэйзерс» ведут активные переговоры по поводу обмена 7-го пика на предстоящем драфте. Одной из целей клуба называют форварда «Торонто» О Джи Ануноби.

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