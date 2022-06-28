«Локомотив-Кубань» выкупит Антона Квитковских у «Автодора»

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Форвард «Автодора» Антон Квитковских (21 год, 198 см) в ближайшее время перейдет в «Локомотив-Кубань», пишет «Спорт-Экспресс».

Издание отмечает, что краснодарцы выкупят у «Автодора» контракт игрока. Таким образом, саратовский клуб снова заработает на трансфере своего воспитанника.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Квитковских провел 21 матч, набирая в среднем 8 очков и 3 подбора при реализации 32,7% из-за дуги.

Также баскетболист недавно дебютировал за сборную России. Это произошло в матче с Нидерландами, который состоялся 24 февраля 2022 года в Перми.

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