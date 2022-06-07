Андрей Кириленко: «Как только ситуация изменится, мы вернемся максимально быстро в международное движение»

Президент РФБ Андрей Кириленко в эфире «Матч ТВ» прокомментировал отстранение российских сборных и клубов от участия во всех турнирах под эгидой и заявил, что Россия сможет максимально быстро вернуться в международное баскетбольное движение, как только политическая ситуация изменится.

— Международные отношения. Что сейчас происходит? Нас отовсюду исключили.

— Это как некая данность для нашего спорта на сегодняшний день. И я не сторонник придумывать что-то. Есть определенные отношения, которые есть, и мы от них отталкиваемся. У нас отличные отношения с ФИБА, с нашей международной организацией. И до последнего момента даже наша женская сборная могла попасть в США, чтобы сыграть в квалификации чемпионата мира, но помешали визовые проблемы. Но перенесли квалификацию в Доминиканскую республику, где мы и квалифицировались.

Но опять же ситуация, которая есть, она есть. Практически весь спорт на сегодняшний день в карантине находится. И наша задача, от этого отталкиваясь, смотреть, что мы можем делать дальше. Иметь план А, план Б. Мы сегодня вне международного движения. Значит, наша задача — развивать свое внутреннее.

— Что говорят ваши коллеги? Так вам и надо? Что делать, чтобы изменилось все?

— У нас отличные отношения с международной федерацией. У нас много друзей, которые нас поддерживают. Все говорят, что спорт вне политики. Но, к сожалению, это не так. Мы это знаем. Наша задача… Мы все-таки баскетболисты, мы не политики. Мы не эпидемиологи, когда два года назад все стали вирусологами. Наша задача — заниматься баскетболом в тех условиях, которые на сегодняшний день есть. Как только ситуация изменится, я уверен, что мы вернемся максимально быстро в международное движение.

На официальном уровне многие нас поддерживают. Но ситуация очень деликатная для всех. Этот момент пока будет висеть в воздухе. Несомненно! Поэтому наша задача — быть готовыми к любому развитию событий.

— Как-то будем судиться?

— Представь, мы сейчас в международном движении. Какой сейчас нормальный родитель отпустит своего ребенка в европейскую часть, где есть шанс каких-то провокаций? Это деликатный момент. Представляешь, 15-20 стран европейских не играют с Россией, Россия вдруг чемпион Европы. Я бы не хотел, чтобы наша команда в таких условиях становилась.

Мы ищем позитив и знаем, где найти этот позитив. Внутренний чемпионат и собственные резервы — то, на что мы сейчас обращаем внимание. Это лето мы посвящаем полностью национальной команде, тому, чтобы поработать над своими навыками. Ветераны получат наконец-то отдых. Это время, которое нужно ценить.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

Игры такой значимости в русском баскетболе не было никогда! «Зенит» скинул ЦСКА с трона