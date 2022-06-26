Сергей Кущенко: «У нас есть официальное подтверждение ФИБА о том, что молодежный чемпионат мира будет отдан России»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что новая спортивная арена в Перми может принять молодежный чемпионат мира в 2026 году.

Об этом Кущенко рассказал заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, который в субботу посетил Пермь с рабочим визитом.

«У нас уже есть официальное подтверждение о том, что молодежный чемпионат мира будет отдан России. Но ситуация требует разрешения. Такое разрешение и предварительное согласие международная федерация нам дала. Чемпионат мира молодежный в Перми на новой арене в 2026 году. Это зафиксировано в письме на имя президента», – сказал Кущенко.

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