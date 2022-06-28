«Майами» претендует на Деджонте Мюррея

Разыгрывающий Деджонте Мюррей входит в сферу интересов .

Как отмечает Heat Nation, клуб включился в борьбу за приобретение игрока несколько недель назад.

Ранее сообщалось, что «Сперс» требуют за Мюррея четыре практически незащищенных драфт-пика 1-го раунда или два незащищенных и три защищенных выбора в 1-м раунде.

25-летний баскетболист в минувшем сезоне впервые стал участником Матча звезд. Его показатели составили в среднем 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за матч.

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