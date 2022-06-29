«Никс» предложат Джейлену Брансону 4-летний контракт на 110 млн долларов

Ожидается, что «Нью-Йорк» предложит защитнику 4-летний контракт на 110 миллионов долларов, когда в четверг откроется рынок свободных агентов, сообщает Yahoo! Sports.

«Никс» считаются главным претендентом на Брансона. Контракт защитника с «Мэверикс» истек по окончании сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что Брансон, скорее всего, останется в «Далласе» и подпишет с клубом новый долгосрочный контракт.

Сегодня обменял Нерленса Ноэла и Алека Беркса в «Детройт», освободив 19 млн долларов в платежной ведомости. Ранее клуб нанял отца Джейлена, Рика Брансона, на должность ассистента главного тренера Тома Тибодо.

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