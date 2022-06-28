«Бостон» может выменять Алека Беркса

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«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена атакующего защитника Алека Беркса (30 лет, 198 см) в нынешнее межсезонье.

Как отмечает инсайдер SNY Ян Бегли, игроком интересуются несколько команд, в число которых входит «Бостон».

Баскетболист имеет 2-летний контракт на 20,5 миллиона долларов с опцией команды в сезоне-2023/24. В прошедшем регулярном чемпионате он набирал 11,7 очка, 4,9 подбора и 3 передачи 1 перехват при реализации 40,4% из-за дуги.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» планирует обменять Беркса и центрового Нерленса Ноэла, чтобы расчистить платежную ведомость для подписания разыгрывающего Джейлена Брансона.

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