«Бостон» может выменять Алека Беркса

рассматривает варианты обмена атакующего защитника (30 лет, 198 см) в нынешнее межсезонье.

Как отмечает инсайдер SNY Ян Бегли, игроком интересуются несколько команд, в число которых входит .

Баскетболист имеет 2-летний контракт на 20,5 миллиона долларов с опцией команды в сезоне-2023/24. В прошедшем регулярном чемпионате он набирал 11,7 очка, 4,9 подбора и 3 передачи 1 перехват при реализации 40,4% из-за дуги.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» планирует обменять Беркса и центрового , чтобы расчистить платежную ведомость для подписания разыгрывающего .

«Я настолько умен, что меня зовут Тимом Данканом». Спорим, рэперы разбираются в НБА лучше вас?