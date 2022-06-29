«Никс» обменяли Нерленса Ноэла и Алека Беркса в «Пистонс»

обменял центрового (28 лет, 211 см) и защитника (30 лет, 198 см) в , сообщает ESPN.com.

Таким образом «Никс» освободили 19 млн долларов в платежной ведомости и теперь смогут предложить контракт на сумму около 110 млн долларов защитнику «Далласа» после открытия рынка свободных агентов.

«Пистонс» также получат два драфт-пика второго раунда и деньги. Один пик – 2023 года, изначально принадлежавший «Детройту», другой – 2024-го, принадлежавший «Майами».

В контракте Ноэла остались два года и 18,9 миллиона долларов с опцией команды на сезон-2023/24. В прошедшем сезоне он набирал 3,4 очка, 5,6 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

У Беркса 2-летний контракт на 20,5 миллиона долларов с опцией команды на сезон-2023/24. Показатели в минувшем сезоне – 11,7 очка, 4,9 подбора и 3 передачи 1 перехват при реализации 40,4% из-за дуги.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?