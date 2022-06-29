Джейлен Брансон склоняется к переходу в «Никс»

Теги возможные переходы Даллас Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий Джейлен Брансон склоняется к переходу в «Нью-Йорк» этим летом.

Как отмечает инсайдер НБА Марк Стейн, в «Далласе» растет недовольство тем, что игрок считает «Никс» приоритетным вариантом и неизбежно перейдет туда.

Ранее сообщалось, что Брансон выбирает между «Маверикс», за которых только что провел самый успешный сезон в карьере, и «Никс», которые назначили ассистентом его отца, Рика Брансона.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные