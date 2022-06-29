Джейлен Брансон склоняется к переходу в «Никс»

Разыгрывающий Джейлен Брансон склоняется к переходу в этим летом.

Как отмечает инсайдер НБА Марк Стейн, в растет недовольство тем, что игрок считает «Никс» приоритетным вариантом и неизбежно перейдет туда.

Ранее сообщалось, что Брансон выбирает между «Маверикс», за которых только что провел самый успешный сезон в карьере, и «Никс», которые назначили ассистентом его отца, Рика Брансона.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?