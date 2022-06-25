Переход Пи Джея Такера в «Сиксерс» маловероятен

Форвард с высокой долей вероятности не перейдет в «Филадельфию» этим летом.

По информации инсайдера «Сиксерс» Том Мур, команде придется обменять Матисса Тайбулла и Фуркана Коркмаза, чтобы освободить место в платежной ведомости для подписания Такера.

Мур отмечает, что не стремится обменять своих игроков, поэтому переход Пи Джея в команду крайне маловероятен.

Ранее сообщалось, что «Сиксерс» готовы предложить ветерану 30 миллионов долларов за три года.

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