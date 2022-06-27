Вероятность перехода Пи Джей Такера в «Филадельфию» растет

По словам инсайдера Марка Стейна, вероятность перехода форварда Пи Джей Такера (37 лет, 196 см) из в «Филадельфию» растет.

«В лиге с еще большей убежденностью, чем на прошлой неделе, говорят о возможном переходе в «Филадельфию» с трехлетним контрактом на 30 миллионов долларов. Если «Хит» Пэта Райли найдут способ подписать новое соглашение с Такером, они определенно многих удивят», – заявил Стейн.

Ранее сообщалось, что «Сиксерс» придется обменять Матисса Тайбулла и Фуркана Коркмаза, чтобы освободить место в платежной ведомости для подписания Такера, поэтому переход Пи Джея в команду крайне маловероятен.

Такер также входит в сферу интересов «Бруклина» и «Чикаго».

В прошедшем сезоне Пи Джей провел 71 матч за «Майами» и набирал в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги. Он помог «Хит» дойти до финала Восточной конференции, в котором они уступили «Бостону» в семи матчах.

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