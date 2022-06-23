Джоэл Эмбиид решительно поддерживает попытки «Сиксерс» подписать Пи Джей Такера

По словам инсайдера Марка Стейна, лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид решительно поддерживает попытки клуба подписать форварда Пи Джей Такера.
«По словам источников в лиге, попытки «Сиксерс» заполучить Пи Джей Такера решительно поддерживаются звездным центровым Джоэлом Эмбиидом.
В среду я сообщал, что «Филадельфия» считается явным фаворитом в борьбе за подписание Такера, если 37-летний игрок этим летом действительно покинет «Майами» после того, как отказался от опции за 7,4 миллиона долларов на следующий сезон, чтобы стать свободным агентом», – сказал Стейн.
Ранее сообщалось, что «Сиксерс» готовы предложить Такеру трехлетний контракт на 30 миллионов долларов.
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