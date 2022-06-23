Джоэл Эмбиид решительно поддерживает попытки «Сиксерс» подписать Пи Джей Такера

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По словам инсайдера Марка Стейна, лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид решительно поддерживает попытки клуба подписать форварда Пи Джей Такера.

«По словам источников в лиге, попытки «Сиксерс» заполучить Пи Джей Такера решительно поддерживаются звездным центровым Джоэлом Эмбиидом.

В среду я сообщал, что «Филадельфия» считается явным фаворитом в борьбе за подписание Такера, если 37-летний игрок этим летом действительно покинет «Майами» после того, как отказался от опции за 7,4 миллиона долларов на следующий сезон, чтобы стать свободным агентом», – сказал Стейн.

Ранее сообщалось, что «Сиксерс» готовы предложить Такеру трехлетний контракт на 30 миллионов долларов.

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