Джоэл Эмбиид решительно поддерживает попытки «Сиксерс» подписать Пи Джей Такера

По словам инсайдера Марка Стейна, лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид решительно поддерживает попытки клуба подписать форварда Пи Джей Такера.

«По словам источников в лиге, попытки «Сиксерс» заполучить решительно поддерживаются звездным центровым .

В среду я сообщал, что считается явным фаворитом в борьбе за подписание Такера, если 37-летний игрок этим летом действительно покинет после того, как отказался от опции за 7,4 миллиона долларов на следующий сезон, чтобы стать свободным агентом», – сказал Стейн.

Ранее сообщалось, что «Сиксерс» готовы предложить Такеру трехлетний контракт на 30 миллионов долларов.

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