Виктор Вембаняма покинет «Виллербан»

Главный претендент на первый номер драфта НБА-2023, 18-летний тяжелый форвард (218 см, 95 кг) покинет . Как сообщает L’Equipe, игрок уже воспользовался опцией досрочного выхода из контракта с чемпионами Франции и собирается провести еще один сезоне в Европе, прежде чем отправиться в НБА.

Вембаняма решил покинуть «Виллербан» через несколько дней после того, как президент клуба Тони Паркер заявил о намерении строить команду вокруг молодого игрока.

По словам L’Equipe, в 18-летнем бигмене заинтересованы несколько клубов. считается одним из самых серьезных кандидатов. Также за игрока намерены побороться «Булонь-Леваллуа» и команда G-лиги «Игнайт».

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