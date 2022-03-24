Виктор Вембаняма обновил личные рекорды в Евролиге по шести показателям в матче с «Жальгирисом»

Тяжелый форвард «Виллербана» обновил личные рекорды в по набранным очкам, показателю эффективности, блок-шотам, передачам, перехватам и минутам на площадке в матче с (72:68) в среду.

На счету 18-летнего Вембанямы 14 очков (6 из 7 2-очковые), 5 подборов, 2 передачи, 2 перехвата, 5 блок-шотов и 23 балла за эффективность действий за 28 с половиной минут на площадке.

«Важно, что он прислушивается к советам и хочет становиться лучше. Ему приходится непросто с его телосложением. Виктору надо становиться сильнее и крепче, он упорно работает каждый день, так что он заслужил свои минуты.

Если он продолжит слушать, то будет получать все больше минут. Я готов доверять ему в концовках.

Виктор показал, что способен играть на высоком уровне», – заявил главный тренер .

218-сантиметровый Вембаняма весит 95 кг. Он может выставиться на драфт НБА в 2023 году.

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