Виктор Вембаняма может перейти из «Виллербана» в «Париж»

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18-летний тяжелый форвард Виктор Вембаняма (218 см, 95 кг) до 26 июня может воспользоваться опцией выхода из контракта с «Виллербаном» и в качестве свободного агента заключить соглашение с «Парижем», сообщает L’Equipe.

Летом прошлого года Вембаняма подписал контракт на 3 года с опцией досрочного расторжения. Из-за травм форвард пропустил несколько матчей в нынешнем сезоне и редко получал много игрового времени.

Вембаняма считается претендентом на первый номер драфта НБА-2023.

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