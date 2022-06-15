Виктор Вембаняма может перейти из «Виллербана» в «Париж»

18-летний тяжелый форвард (218 см, 95 кг) до 26 июня может воспользоваться опцией выхода из контракта с и в качестве свободного агента заключить соглашение с , сообщает L’Equipe.

Летом прошлого года Вембаняма подписал контракт на 3 года с опцией досрочного расторжения. Из-за травм форвард пропустил несколько матчей в нынешнем сезоне и редко получал много игрового времени.

Вембаняма считается претендентом на первый номер драфта НБА-2023.

В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»