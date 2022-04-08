Виктор Вембаняма обновил личный рекорд результативности в Евролиге

Тяжелый форвард обновил личный рекорд в по набранным очкам в матче с (80:81) в четверг.

На счету 18-летнего Вембанямы 18 очков при 7 из 12 с игры (4 из 5 из-за дуги).

В активе француза также 6 подборов и 14 баллов за эффективность действий за 26 с половиной минут на площадке.

218-сантиметровый Вембаняма считается одним из претендентов на выбор под 1-м номером на драфте-2023.

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