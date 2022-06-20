«Юта» не сократила список кандидатов на пост главного тренера

«Юта» планирует провести второе собеседование почти со всеми 15 кандидатами на должность главного тренера, сообщает The Athletic.
В список кандидатов входят: ассистент «Никс» Джонни Брайант, нынешний ассистент «Джаз» Алекс Йенсен, ассистент «Рэпторс» Эдриан Гриффин, ассистент «Селтикс» Уилл Харди, ассистент «Бакс» Чарльз Ли, ассистент «Хит» Крис Куинн, ассистент «Мэверикс» Шон Суини, ассистент «Селтикс» Джо Маззулла; ассистент «Пистонс» Джером Аллен, ассистент «Сиксерс» Сэм Кэсселл, главный тренер команды G-лиги Джейсон Терри, бывший главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель и бывший главный тренер «Блэйзерс» Терри Стоттс.
Ранее Sportando сообщал, что «Юта» сократила список до четырех имен: Йенсен, Гриффин, Харди и Брайант.
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