«Юта» не сократила список кандидатов на пост главного тренера

«Юта» планирует провести второе собеседование почти со всеми 15 кандидатами на должность главного тренера, сообщает The Athletic.

В список кандидатов входят: ассистент «Никс» Джонни Брайант, нынешний ассистент «Джаз» Алекс Йенсен, ассистент «Рэпторс» Эдриан Гриффин, ассистент «Селтикс» Уилл Харди, ассистент «Бакс» Чарльз Ли, ассистент «Хит» , ассистент «Мэверикс» Шон Суини, ассистент «Селтикс» Джо Маззулла; ассистент «Пистонс» Джером Аллен, ассистент «Сиксерс» , главный тренер команды G-лиги Джейсон Терри, бывший главный тренер «Лейкерс» и бывший главный тренер «Блэйзерс» .

Ранее Sportando сообщал, что «Юта» сократила список до четырех имен: Йенсен, Гриффин, Харди и Брайант.

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