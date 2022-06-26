Уилл Харди – основной кандидат на должность главного тренера «Юты»

Ассистент главного тренера «Бостона» Уилл Харди является основным кандидатом на должность главного тренера «Юты», сообщает инсайдер Марк Стейн.

По словам Стейна, президент по баскетбольным операциям «Джаз» хочет нанять на вакантную должность «молодого тренера-новичка». 34-летний Харди считается одним из самых перспективных молодых тренеров в лиге на сегодняшний день.

Харди присоединился к тренерскому штабу в «Бостоне» в прошлом году. До этого он провел 10 лет в «Сан-Антонио», пройдя путь от видеокоординатора до ассистента главного тренера.

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