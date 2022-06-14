Зак Лавин склоняется к продлению контракта с «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин, скорее всего, останется в клубе в нынешнее межсезонье.
Как пишет инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, игрок намерен подписать новый контракт с «Буллс» сразу после открытия рынка свободных агентов 30 июня.
27-летний Лавин претендует на 5-летний контракт на сумму 210,5 миллиона долларов (245,6 миллиона, если попадет в символическую пятерку сезона).
Ранее ходили слухи об интересе к баскетболисту со стороны «Лейкерс», «Атланты» «Портленда», «Далласа» и «Сан-Антонио».
«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?