Зак Лавин склоняется к продлению контракта с «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго» , скорее всего, останется в клубе в нынешнее межсезонье.

Как пишет инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, игрок намерен подписать новый контракт с «Буллс» сразу после открытия рынка свободных агентов 30 июня.

27-летний Лавин претендует на 5-летний контракт на сумму 210,5 миллиона долларов (245,6 миллиона, если попадет в символическую пятерку сезона).

Ранее ходили слухи об интересе к баскетболисту со стороны , «Атланты» , и .

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?