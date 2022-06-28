Дэвид Фицдэйл станет ассистентом генменеджера «Юты»

Бывший главный тренер станет ассистентом генерального менеджера «Юты».

Он будет работать вместе с генменеджером клуба Джастином Заником и президентом по баскетбольным операциям Дэнни Эйнджем.

Фицдэйл ранее был главным тренером (2016-2017) и «Нью-Йорка» (2018-2019). Его результат на этой должности – 71-134. В прошлом сезоне он работал ассистентом в .

Также «Юта» назначит Уилла Харди главным тренером.

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